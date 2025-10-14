Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भरतपुर सांसद संजना जाटव, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और जाटव समाज के प्रति आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं जातिसूचक टिप्पणियां करने पर सांसद प्रतिनिधि गिरीश जौहरी ने नदबई थाना पुलिस में नामजद व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।
वृत अधिकारी अमर सिंह राठौड़ ने बताया, सांसद प्रतिनिधि गिरीश जौहरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फेसबुक पर दबंग फूल सिंह प्रजापत भरतपुर नामक अकाउंट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह तथा भरतपुर सांसद संजना जाटव के प्रति जातिसूचक, आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की गई है।
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईटी एक्ट एवं एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरीश जौहरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की गई भड़काऊ टिप्पणी लोकतंत्र की गरिमा पर सीधा प्रहार है।
वृत अधिकारी अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से संबंधित फेसबुक अकाउंट की लोकेशन, आईपी एड्रेस और डिवाइस की जानकारी जुटाई। आरोपी फूल सिंह पुत्र पूरण सिंह साल जाति प्रजापति निवासी 23 ए श्याम नगर कॉलोनी गोपाल की तलाई सांगानेर थाना मुहाना जयपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।
