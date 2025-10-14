Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

वृत अधिकारी अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से संबंधित फेसबुक अकाउंट की लोकेशन, आईपी एड्रेस और डिवाइस की जानकारी जुटाई। आरोपी फूल सिंह पुत्र पूरण सिंह साल जाति प्रजापति निवासी 23 ए श्याम नगर कॉलोनी गोपाल की तलाई सांगानेर थाना मुहाना जयपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।