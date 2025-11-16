Rajasthan Crime : भाजपा नेता की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

Rajasthan Crime : भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष महिला का गुपचुप ढंग से अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा था। पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। महिला का आज अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि महिला का पति भाजपा में युवा मोर्चा का पूर्व जिला महामंत्री था।