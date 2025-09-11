Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Rajasthan : शिक्षा विभाग की योजना, होनहारों को ‘तोहफा’, मिलेगा दूसरे राज्य में घूमने का ‘मौका’, जानें कैसे होगा चयन

Rajasthan : राजस्थान की शिक्षा विभाग की योजना। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत स्कूली बच्चे अन्य राज्यों का भ्रमण करेंगे। जानें कैसे होगा चयन।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 11, 2025

Rajasthan Education department plan bright students gift they will get a chance to travel to another state know how selection
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : अब स्कूलों में अध्ययन के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई सिर्फ क्लास रूम और किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूलों में अध्ययन के साथ ही उन्हें दूसरे राज्य का भ्रमण करने का मौका भी मिलेगा। जिसमें उन्हें देशभर की यात्रा कराई जाएगी, ताकि वे व्यावहारिक ज्ञान से भी परिचित हों और व्यक्तित्व विकास कर सकें। विद्यार्थियों का भ्रमण एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत होगा। इसके लिए 10 दिन की अवधि तय की है, जो नवंबर से फरवरी के बीच होगी।

इस योजना में उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थी विभिन्न स्थापत्य कला, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होंगे। सामुदायिक जीवन का अनुभव भी उन्हें मिलेगा। यात्रा का उद्देश्य किताबी ज्ञान से आगे जाकर व्यावहारिक समझ विकसित करना है। ऐसे मेधावी विद्यार्थी लौटकर अपने अनुभवों से अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेंगे।

प्रतियोगिताओं के आधार पर होगा चयन

एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के आधार पर विद्यार्थियों का चयन होगा। प्रतियोगिताएं दो समूह में होंगी। जिसमें स्कूल स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर 5 साहित्यिक गतिविधियां एवं सांस्कृतिक लोक कला प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।

योजना का उद्देश्य

1- विद्यार्थियों का अन्य राज्य में परिचयात्मक भ्रमण से व्यक्तिव का विकास।
2- देश की विभिन्न सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक व धरोहर विरासत से विद्यार्थियों का परिचय।
3- विभिन्न स्थापत्य कलाओं व प्राकृतिक धरोहरों की जानकारी।
4- विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से जोड़ना।

41 जिलों से कुल 2070 विद्यार्थियों का चयन

1- राज्य के 9 मंडलों के 41 जिलों से कुल 2070 मेधावी विद्यार्थियों का चयन।
2- चयन अकादमिक उपलब्धियों और प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर होगा।
3- कक्षा 8 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।
4- बोर्ड परीक्षा (10वीं) में जिले के शीर्ष 20 में आने वाले और फिलहाल 11वीं में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी।
5- राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के विद्यार्थी, जो राज्य स्तर पर शीर्ष 10 में आए हो।

Published on:

11 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan : शिक्षा विभाग की योजना, होनहारों को 'तोहफा', मिलेगा दूसरे राज्य में घूमने का 'मौका', जानें कैसे होगा चयन

