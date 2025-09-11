Rajasthan : शिक्षा विभाग की योजना, होनहारों को ‘तोहफा’, मिलेगा दूसरे राज्य में घूमने का ‘मौका’, जानें कैसे होगा चयन

Rajasthan : अब स्कूलों में अध्ययन के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई सिर्फ क्लास रूम और किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूलों में अध्ययन के साथ ही उन्हें दूसरे राज्य का भ्रमण करने का मौका भी मिलेगा। जिसमें उन्हें देशभर की यात्रा कराई जाएगी, ताकि वे व्यावहारिक ज्ञान से भी परिचित हों और व्यक्तित्व विकास कर सकें। विद्यार्थियों का भ्रमण एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत होगा। इसके लिए 10 दिन की अवधि तय की है, जो नवंबर से फरवरी के बीच होगी।