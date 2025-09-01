Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, फिर बदली सरकारी स्कूलों में खेलकूद की तिथि

लगातार बारिश के चलते व स्कूली खेल मैदानों में जलभराव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधित आदेश जारी कर 4 सितम्बर से खेलों का रोमांच शुरू करना तय किया है। पूर्व आदेशानुसार 31 अगस्त से होने वाली प्रतियोगिता को लेकर आयोजक स्कूलों ने तैयारियां पूर्ण कर ली थी। इधर, 17 व 19 आयु वर्ग के छात्र छात्रा खेलकूद जिला एवं राज्य स्तर पर चार समूहों में आयोजित करने को लेकर निदेशालय से समय सारणी तय की है।