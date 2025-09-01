Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, फिर बदली सरकारी स्कूलों में खेलकूद की तिथि

Education Department New Order : राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर नया आदेश जारी किया। सरकारी स्कूलों में जिला एवं राज्य स्तर पर 17 से 19 वर्षीय छात्र एवं छात्राओं की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता की नई तिथियां जारी की हैं।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 01, 2025

Rajasthan Education Department New order government schools sports date changed again
फाइल फोटो पत्रिका

Education Department New Order : राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी। डूंगरपुर के रामसौर में सरकारी स्कूलों में जिला एवं राज्य स्तर पर 17 से 19 वर्षीय छात्र एवं छात्राओं की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन को लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एक बार फिर नया आदेश जारी करके नई तिथियां जारी हैं। पूर्व में यह खेलकूद प्रतियोगिताएं 31 अगस्त से शुरू होनी थी।

लगातार बारिश से बदला कार्यक्रम

लगातार बारिश के चलते व स्कूली खेल मैदानों में जलभराव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधित आदेश जारी कर 4 सितम्बर से खेलों का रोमांच शुरू करना तय किया है। पूर्व आदेशानुसार 31 अगस्त से होने वाली प्रतियोगिता को लेकर आयोजक स्कूलों ने तैयारियां पूर्ण कर ली थी। इधर, 17 व 19 आयु वर्ग के छात्र छात्रा खेलकूद जिला एवं राज्य स्तर पर चार समूहों में आयोजित करने को लेकर निदेशालय से समय सारणी तय की है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर अपडेट, गृह विभाग ने कही ये बात
चित्तौड़गढ़
Rajasthan Policemen Weekly Leave Update Home Department said this

संशोधित कार्यक्रम जारी

इसमें प्रथम समूह की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 4 सितम्बर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी। वहीं, राज्य स्तर की 12 से 18 सितम्बर तक होगी। द्वितीय समूह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 14 से 17 सितम्बर व राज्य स्तरीय 23 से 29 सितम्बर तक होगी। तृतीय समूह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 23 से 26 सितम्बर तक व राज्य स्तरीय 2 से 8 अक्टूबर तक होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2.80 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक, मची हलचल, संघ ने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से लगाई गुहार
जयपुर
Rajasthan Government Big Step 2.80 lakh Employees annual increment ban uproar union appeals to Chief Secretary and DOP Secretary IPR portal Reopen

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, फिर बदली सरकारी स्कूलों में खेलकूद की तिथि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट