Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, फिर बदली सरकारी स्कूलों में खेलकूद की तिथि

Education Department New Order : राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी। डूंगरपुर के रामसौर में सरकारी स्कूलों में जिला एवं राज्य स्तर पर 17 से 19 वर्षीय छात्र एवं छात्राओं की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन को लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एक बार फिर नया आदेश जारी करके नई तिथियां जारी हैं। पूर्व में यह खेलकूद प्रतियोगिताएं 31 अगस्त से शुरू होनी थी।
लगातार बारिश के चलते व स्कूली खेल मैदानों में जलभराव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधित आदेश जारी कर 4 सितम्बर से खेलों का रोमांच शुरू करना तय किया है। पूर्व आदेशानुसार 31 अगस्त से होने वाली प्रतियोगिता को लेकर आयोजक स्कूलों ने तैयारियां पूर्ण कर ली थी। इधर, 17 व 19 आयु वर्ग के छात्र छात्रा खेलकूद जिला एवं राज्य स्तर पर चार समूहों में आयोजित करने को लेकर निदेशालय से समय सारणी तय की है।
इसमें प्रथम समूह की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 4 सितम्बर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी। वहीं, राज्य स्तर की 12 से 18 सितम्बर तक होगी। द्वितीय समूह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 14 से 17 सितम्बर व राज्य स्तरीय 23 से 29 सितम्बर तक होगी। तृतीय समूह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 23 से 26 सितम्बर तक व राज्य स्तरीय 2 से 8 अक्टूबर तक होगी।