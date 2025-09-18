Bharatpur : राजस्थान सरकार ने 65 वार्डों के प्रस्ताव को दी मंजूरी, पुनर्गठन के बाद मुकाबला रहेगा रोचक, पार्षदी के दावेदारों में मचा हड़कंप

वार्ड एक में 5114, वार्ड दो में 4182, तीन में 3888, चार में 4407, पांच में 3821, छह में 4334, सात में 3856, आठ में 3948, नौ में 4278, 10 में 3991, वार्ड 11 में 4234, 12 में 4461, वार्ड 13 में 5056, वार्ड 14 में 3818, 15 में 4773, 16 में 5173, 17 में 5089, 18 में 4856, 19 में 5133, 20 में 5152, 21 में 5133, 22 में 5093, 23 में 5032, वार्ड 24 में 4885, 25 में 4079, 26 में 4994, 27 में 4882, 28 में 4627, वार्ड 29 में 4952, वार्ड 30 में 4244, 31 में 4929, 32 में 4462, 33 में 4071, 34 में 4002, 35 में 5050, 36 में 5021, 37 में 4870, 38 में 4972, वार्ड 39 में 5147, वार्ड 40 में 4881, 41 में 3775, 42 में 3508, 43 में 3853, 44 में 5059, 45 में 4252, वार्ड 46 में 5003, वार्ड 47 में 4435, 48 में 4753, 49 में 4050, 50 में 4681, 51 में 4923, 52 में 4722, 53 में 4627, 54 में 5054, वार्ड 55 में 4382, वार्ड 56 में 3927, 57 में 3813, 58 में 3327, 59 में 3772, 60 में 4426, 61 में 3802, वार्ड 62 में 3767, वार्ड 63 में 3765, वार्ड 64 में 4387, वार्ड 65 में 3827 आबादी को शामिल किया गया है। इस बार वार्डों की संख्या पिछले चुनाव की तरह 65 रखी गई है, लेकिन वार्डों का एरिया पूर्व की तुलना बढ गया है। क्योंकि कुछ राजस्व गांव भी इस बार शहरी निकाय में शामिल किए गए हैं।