Bharatpur : राजस्थान सरकार ने 65 वार्डों के प्रस्ताव को दी मंजूरी, पुनर्गठन के बाद मुकाबला रहेगा रोचक, पार्षदी के दावेदारों में मचा हड़कंप

Bharatpur Municipal Corporation : भरतपुर नगर निगम में भले ही पिछले निकाय चुनाव की तरह 65 वार्ड रहेंगे, लेकिन इन वार्डों में पार्षदी के दावेदारों में मुकाबला बहुत रोचक रहेगा। क्योंकि ज्यादातर वार्डों का पुर्नगठन कुछ इस तरह हुआ है कि वहां जातिगत वोटबैंक का बंटवारा हो जाएगा। पिछले चुनाव में जातिगत वोटबैंक के आधार पर जीत कर आए दावेदारों के लिए इस बार चुनौती रहेगी। चूंकि उन सभी वार्डों में अब कुछ हिस्सा किसी वार्ड में गया तो उस वार्ड में दूसरी वार्ड का हिस्सा जुड़ गया। ऐसे में पार्षदी के दावेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दावेदारों ने तो अभी नए वार्ड का चयन कर कवायद भी तेज कर दी है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 एवं 10 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर की ओर से स्थानीय निकाय नगर निगम भरतपुर के लिए वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव व निर्णय सहित प्रेषित किए गए। वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने सहमति देते हुए उनका अनुमोदन किया है।
वार्ड एक में 5114, वार्ड दो में 4182, तीन में 3888, चार में 4407, पांच में 3821, छह में 4334, सात में 3856, आठ में 3948, नौ में 4278, 10 में 3991, वार्ड 11 में 4234, 12 में 4461, वार्ड 13 में 5056, वार्ड 14 में 3818, 15 में 4773, 16 में 5173, 17 में 5089, 18 में 4856, 19 में 5133, 20 में 5152, 21 में 5133, 22 में 5093, 23 में 5032, वार्ड 24 में 4885, 25 में 4079, 26 में 4994, 27 में 4882, 28 में 4627, वार्ड 29 में 4952, वार्ड 30 में 4244, 31 में 4929, 32 में 4462, 33 में 4071, 34 में 4002, 35 में 5050, 36 में 5021, 37 में 4870, 38 में 4972, वार्ड 39 में 5147, वार्ड 40 में 4881, 41 में 3775, 42 में 3508, 43 में 3853, 44 में 5059, 45 में 4252, वार्ड 46 में 5003, वार्ड 47 में 4435, 48 में 4753, 49 में 4050, 50 में 4681, 51 में 4923, 52 में 4722, 53 में 4627, 54 में 5054, वार्ड 55 में 4382, वार्ड 56 में 3927, 57 में 3813, 58 में 3327, 59 में 3772, 60 में 4426, 61 में 3802, वार्ड 62 में 3767, वार्ड 63 में 3765, वार्ड 64 में 4387, वार्ड 65 में 3827 आबादी को शामिल किया गया है। इस बार वार्डों की संख्या पिछले चुनाव की तरह 65 रखी गई है, लेकिन वार्डों का एरिया पूर्व की तुलना बढ गया है। क्योंकि कुछ राजस्व गांव भी इस बार शहरी निकाय में शामिल किए गए हैं।
वर्ष 2019 में हुए भरतपुर नगर निगम के चुनाव में निर्दलियों ने दोनों ही दलों का समीकरण बिगाड़ा था। भाजपा व निर्दलियों के खाते में 22-22 सीट आई थीं। जबकि कांग्रेस के खाते में 18 सीट व 3 बसपा की सीट आई थी। निर्दलियों के सहारे कांग्रेस ने मेयर व डिप्टी मेयर बनाकर बोर्ड बनाया था। हालांकि भरतपुर नगर निगम के बोर्ड का कार्यकाल नवंबर 2024 में ही पूरा हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से हाल में ही जनवरी 2026 के बाद चुनाव कराने के संकेत दिए गए।