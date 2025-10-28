Weather Update : मोन्था के असर से भरतपुर में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, 20-40 KMPH की गति से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अब तीव्र चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ में बदल गया है। इसके अलावा मध्य-पूर्वी अरब सागर में एक और अवदाब सक्रिय है, जबकि उत्तरी भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी है। इन तीनों प्रणालियों के संयुक्त असर से 28 अक्टूबर को भरतपुर संभागों के कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।