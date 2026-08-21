Chhattisgarh News: 74 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! नौकरी के साथ कर सकेंगे B.Ed, SCERT बैठक में ब्रिज कोर्स का प्रस्ताव

शिक्षक एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव, डीपीआई और एससीईआरटी को पत्र भेजकर यह कोर्स पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि के माध्यम से संचालित करने का सुझाव दिया है। संगठन ने प्रदेश के 146 विकासखंडों में अध्ययन एवं सुविधा केंद्र बनाने की मांग की है। प्रत्येक केंद्र के लिए पांच सुविधायुक्त हायर सेकेंडरी स्कूलों का चयन और करीब 100 शिक्षकों के नामांकन का सुझाव है। एसोसिएशन ने अध्ययन सामग्री निशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर तथा अवकाश के दिनों में 20 दिवसीय अनिवार्य संपर्क कक्षाएं आयोजित करने सुझाव दिया है।