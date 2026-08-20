ED Raids: दुर्ग में ED की बड़ी कार्रवाई, रियल एस्टेट कारोबारियोंके ठिकानों पर दबिश

ED Raid: दुर्ग जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ED की टीम ने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कारोबारी सजल जैन और विश्वास गुप्ता के घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर जांच शुरू की है। सुबह से चल रही इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की भी तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक, ED की टीम सुबह करीब तीन वाहनों में सवार होकर दुर्ग के जैन गली स्थित सजल जैन के निवास पर पहुंची। टीम में 12 से अधिक अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के पहुंचते ही परिसर में आवाजाही सीमित कर दी गई और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई।