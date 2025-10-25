भिलाई की ‘सुपर स्मार्ट सिटी’ योजना धरी रह गई, दस साल बाद भी कागजों में कैद सपना…

शहर में बढ़ते वाहनों को देखते हुए आकाशगंगा या हिमालय कॉप्लैक्स के पास मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की योजना बनी थी। यह परियोजना पब्लिक- प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर लागू की जानी थी। निजी एजेंसियों ने निर्माण लागत और पार्किंग शुल्क पर अपनी शर्तें रखीं, जो निगम को मंजूर नहीं हुईं। योजना ठंडे बस्ते में चली गई। आज शाम होते ही सडक़ों पर गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं।