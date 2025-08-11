BSP कर्मियों को जल्द मिलेगा Bonus, इस साल भी सीधे खातों में होगी राशि जमा…

जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रॉफिट कर के पश्चात 1,011 करोड़ रहा था। वित्त वर्ष 2024-25 में कर के पश्चात 1,178 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ है। सेल प्रबंधन परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम (एसपीआईएस) के तहत एक्सग्रेसिया का कर्मियों को भुगतान करती है। स्कीम के मुताबिक कर्मचारियों को पिछले वित्त वर्ष के साथ-साथ चालू वित्त वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर बोनस दिया जाता है।