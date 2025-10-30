CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे...(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपराधों की बढ़ती रतार पर पुलिस ने इस वर्ष सत रुख अपनाया है। हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार जैसे गभीर मामलों में लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दस माह में 304 प्रकरण दर्ज किए और 370 आरोपियों को गिरतार कर जेल भेजा।
एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और बीट सिस्टम को और सुदृढ़ किया गया है, ताकि अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।
मनोचिकित्सक डॉ. प्रमोद गुप्ता का कहना है कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और मोबाइल की लत ने हालात बिगाड़ दिए हैं। युवा वर्ग त्वरित सफलता के फेर में अपराध की राह पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और पारिवारिक नियंत्रण कमजोर पड़ने से अपराध की जड़े गहरी हो रही हैं।
दुर्ग जिले की आबादी लगभग 25 लाख है। जिले में 24 थाना और छह चौकियां हैं। कुल 2064 पुलिसकर्मियों की फोर्स के साथ कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशे के असर से चाकूबाजी और मारपीट के प्रकरण तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में निगरानी बढ़ाई गई है।
