CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे…

दुर्ग जिले की आबादी लगभग 25 लाख है। जिले में 24 थाना और छह चौकियां हैं। कुल 2064 पुलिसकर्मियों की फोर्स के साथ कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशे के असर से चाकूबाजी और मारपीट के प्रकरण तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में निगरानी बढ़ाई गई है।