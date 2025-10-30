Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे…

CG Crime News: हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार जैसे गभीर मामलों में लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दस माह में 304 प्रकरण दर्ज किए और 370 आरोपियों को गिरतार कर जेल भेजा।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 30, 2025

CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे...(photo-patrika)

CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे...(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपराधों की बढ़ती रतार पर पुलिस ने इस वर्ष सत रुख अपनाया है। हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार जैसे गभीर मामलों में लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दस माह में 304 प्रकरण दर्ज किए और 370 आरोपियों को गिरतार कर जेल भेजा।

एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और बीट सिस्टम को और सुदृढ़ किया गया है, ताकि अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।

CG Crime News: नशा व मोबाइल की लत अपराध का बड़ा कारण

मनोचिकित्सक डॉ. प्रमोद गुप्ता का कहना है कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और मोबाइल की लत ने हालात बिगाड़ दिए हैं। युवा वर्ग त्वरित सफलता के फेर में अपराध की राह पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और पारिवारिक नियंत्रण कमजोर पड़ने से अपराध की जड़े गहरी हो रही हैं।

25 लाख की आबादी, 24 थाने और 2064 पुलिस बल

दुर्ग जिले की आबादी लगभग 25 लाख है। जिले में 24 थाना और छह चौकियां हैं। कुल 2064 पुलिसकर्मियों की फोर्स के साथ कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशे के असर से चाकूबाजी और मारपीट के प्रकरण तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में निगरानी बढ़ाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 02:39 pm

Published on:

30 Oct 2025 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सेल-BSP कर्मियों के लिए खुशखबरी! 12 नवंबर तक खरीद सकेंगे सोने के सिक्के, ज्यादा आवेदन पर लॉटरी से होगा चयन…

सेल-BSP कर्मियों के लिए खुशखबरी(photo-patrika)
भिलाई

Cyclone Montha: भिलाई में चक्रवात मोंथा का असर! दिनभर छाए रहे बादल, आज हल्की बारिश के आसार…

Cyclone Montha: भिलाई में चक्रवात मोंथा का असर! दिनभर छाए रहे बादल, आज हल्की बारिश के आसार...(photo-patrika)
भिलाई

भिलाई टाउनशिप में अवैध कब्जों का बोलबाला! 90% मकान किराए पर, BSP को हर साल 6 करोड़ का नुकसान…

भिलाई टाउनशिप में अवैध कब्जों का बोलबाला! 90% मकान किराए पर, BSP को हर साल 6 करोड़ की चपत...(photo-patrika)
भिलाई

शराब दुकान विरोध पर सदन में हंगामा! पार्षद की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस, महापौर बोले- हम पहले भी साथ थे…

शराब दुकान विरोध पर सदन में हंगामा! पार्षद की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस(photo-patrika)
भिलाई

CG News: शराब दुकान का विरोध, कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी से सदन में हड़कंप

CG News: शराब दुकान का विरोध, कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी से सदन में हड़कंप
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.