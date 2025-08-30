Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Fraud News: झांसा देकर की 25 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी…

CG Fraud News: भिलाई जिले में थाना नेवई पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश शर्मा को गिरतार किया है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

CG Fraud News: झांसा देकर की 25 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी...(photo-patrika)
CG Fraud News: झांसा देकर की 25 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में थाना नेवई पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश शर्मा को गिरतार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने न्यूट्रिशियन कंपनियों में निवेश कराया और बड़ा लाभ दिलाने का झांसा देकर 25 लाख 25 हजार 886 रुपए हड़प लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

CG Fraud News: झांसा देकर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी

एएसपी पद्मश्री तंबर ने बताया कि आरोपी आकाश शर्मा ने जवाहर नगर दुर्ग निवासी अनिरुद्ध ताम्रकार को अधिक लाभ का लालच दिया। अनिरुद्ध ताम्रकार उस पर विश्वास कर लिया। उसके झांसे में आकर न्यूट्रिशियन कंपनियों में 25 लाख 52 हजार 886 रुपए निवेश कर दिया। 28 दिसंबर 2021 से 5 सितंबर 2022 के बीच आरोपी ने उक्त राशि को विभिन्न किस्तों में लेकर अपने खाते में जमा किया।

आरोपी गिरफ्तार

कंपनी को नहीं किया भुगतान, पूरी राशि खुद कर लिया गबन पुलिस ने बताया कि आरोपी ने यह विश्वास दिलाया कि पूरी राशि कंपनियों को भुगतान की जाएगी, लेकिन आरोपी ने किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया। छलपूर्वक रकम का गबन कर लिया।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा की किसी भी अनजान व्यक्ति के झूठे लालच और त्वरित लाभ के प्रलोभन में न आएं। निवेश या लेन-देन करते समय विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी प्राप्त करें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

Published on:

30 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Fraud News: झांसा देकर की 25 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी…

