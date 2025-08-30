CG Fraud News: झांसा देकर की 25 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी…

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में थाना नेवई पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश शर्मा को गिरतार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने न्यूट्रिशियन कंपनियों में निवेश कराया और बड़ा लाभ दिलाने का झांसा देकर 25 लाख 25 हजार 886 रुपए हड़प लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।