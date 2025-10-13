Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: बहू की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का FIR दर्ज, जानें पूरा मामला…

CG News: भिलाई जिले में कैंप 1 संग्राम चौक निवासी तबस्सुम निशा ने अपने पति सलमान परवेज, ससुर मोहम्मद कय्यूम अली और सास नजबुल निशा के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की है।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

CG News: बहू की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का FIR दर्ज, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: बहू की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का FIR दर्ज, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कैंप 1 संग्राम चौक निवासी तबस्सुम निशा ने अपने पति सलमान परवेज, ससुर मोहम्मद कय्यूम अली और सास नजबुल निशा के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की है। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। तबस्सुम ने पुलिस को बताया कि 14 नवंबर 2022 को उसका मुस्लिम रीति रिवाज से ढाचा भवन, कुरूद, जामुल निवासी सलमान के साथ हुआ।

CG News: बहू की शिकायत

उनके माता पिता ने हैसियत के मुताबिक सभी घरेलू आवश्यक सामान, सोने चांदी के जेवर, बाइक उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने पुलिस को बताया कि ससुराल में पति, सास, ससुर तीनों मिलकर सोने, चांदी के जेवरात कम देने जैसे विषय को लेकर ताना मारने लगे।

कहने लगे तुम्हारे माता पिता मे शादी में कुछ जेवर नहीं दिए हैं, सिर्फ एक झुमका दिए। छोटी छोटी बात को लेकर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कर पति मायके लाकर छोड़ देते थे। वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए सब सहन करती रही, उसके बाद भी मायके से 5 लाख लेकर आना कहकर लगातार प्रताडित करते थे।

काउंसिलिंग के बाद भी नहीं सुधरा व्यवहार

तबस्सुम ने पुलिस को यह भी बताया कि 2023 में महिला थाना मे शिकायत आवेदन दिया। काउसलिंग में पति ने समझौता कर ले जाने की बात कही थी। इसके बाद पति ने एक दिन के लिए ससुराल गया और दूसरे दिन मायके लाकर छोड़ दिया। इसके बाद भी पति व ससुराल वालों का इंतजार कर मायके में रह रही थी। पति व सास, ससुर किसी ने पूछपरख नहीं की। तब पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: बहू की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का FIR दर्ज, जानें पूरा मामला…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार…

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)
भिलाई

Diwali Bonus 2025: बंपर दिवाली बोनस..! सेल अधिकारियों को मिलेगा 1.6 अरब का PRP, BSP के खाते में आएंगे 65 करोड़ रुपए…

Diwali Bonus 2025: बंपर दिवाली बोनस..! सेल अधिकारियों को मिलेगा 1.6 अरब का PRP(photo-patrika)
भिलाई

करवा चौथ की पूजा के बाद घर से निकला तो नहीं लौटा पति, सुबह पत्नी को पता चली ये बात, टूट पड़ा दुखों का पहाड़

Murder news
भिलाई

CG Flower Market: दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग, कोलकाता के साथ थाईलैंड और सिंगापुर से भी आए विदेशी फूल

दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग (Photo source- Patrika)
भिलाई

फार्मेसी कोर्स के नाम पर 4.8 लाख की ठगी, फर्जी डिग्री थमाने वाले भिलाई के युवक पर FIR दर्ज…

फार्मेसी कोर्स के नाम पर 4.8 लाख की ठगी, फर्जी डिग्री थमाने वाले भिलाई के युवक पर FIR दर्ज...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.