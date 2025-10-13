CG News: बहू की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का FIR दर्ज, जानें पूरा मामला…

तबस्सुम ने पुलिस को यह भी बताया कि 2023 में महिला थाना मे शिकायत आवेदन दिया। काउसलिंग में पति ने समझौता कर ले जाने की बात कही थी। इसके बाद पति ने एक दिन के लिए ससुराल गया और दूसरे दिन मायके लाकर छोड़ दिया। इसके बाद भी पति व ससुराल वालों का इंतजार कर मायके में रह रही थी। पति व सास, ससुर किसी ने पूछपरख नहीं की। तब पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।