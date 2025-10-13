CG News: बहू की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का FIR दर्ज, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कैंप 1 संग्राम चौक निवासी तबस्सुम निशा ने अपने पति सलमान परवेज, ससुर मोहम्मद कय्यूम अली और सास नजबुल निशा के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की है। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। तबस्सुम ने पुलिस को बताया कि 14 नवंबर 2022 को उसका मुस्लिम रीति रिवाज से ढाचा भवन, कुरूद, जामुल निवासी सलमान के साथ हुआ।
उनके माता पिता ने हैसियत के मुताबिक सभी घरेलू आवश्यक सामान, सोने चांदी के जेवर, बाइक उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने पुलिस को बताया कि ससुराल में पति, सास, ससुर तीनों मिलकर सोने, चांदी के जेवरात कम देने जैसे विषय को लेकर ताना मारने लगे।
कहने लगे तुम्हारे माता पिता मे शादी में कुछ जेवर नहीं दिए हैं, सिर्फ एक झुमका दिए। छोटी छोटी बात को लेकर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कर पति मायके लाकर छोड़ देते थे। वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए सब सहन करती रही, उसके बाद भी मायके से 5 लाख लेकर आना कहकर लगातार प्रताडित करते थे।
तबस्सुम ने पुलिस को यह भी बताया कि 2023 में महिला थाना मे शिकायत आवेदन दिया। काउसलिंग में पति ने समझौता कर ले जाने की बात कही थी। इसके बाद पति ने एक दिन के लिए ससुराल गया और दूसरे दिन मायके लाकर छोड़ दिया। इसके बाद भी पति व ससुराल वालों का इंतजार कर मायके में रह रही थी। पति व सास, ससुर किसी ने पूछपरख नहीं की। तब पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
