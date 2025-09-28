CG News: 1000 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास, IIT भिलाई को मिलेगी नई उड़ान

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में आईआईटी भिलाई में फेज-2 चरण में करीब एक हजार करोड़ से होने वाले निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुए इस शिलान्यास कार्यक्रम के बाद फेज-2 निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के साथ आईआईटी भिलाई बुनियादी ढांचे के विकास के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। यह वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम आईआईटी भिलाई के नालंदा ऑडिटोरियम में किया गया।