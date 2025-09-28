छत्तीसगढ़ राज्य छोटा..! MBBS सीट देने में सबसे आगे, हर साल सेंट्रल पुल में दे रहा 38 सीटें…

MBBS Seats: छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, लेकिन सेंट्रल पुल में हर साल देश में सबसे ज्यादा 38 सीटें दे रहा है। यह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों की 3 फीसदी है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ से बड़े राज्यों राजस्थान में इस कोटे के तहत 24, उत्तरप्रदेश में 21 व मध्यप्रदेश में 28 सीटें ही दी गई हैं। 3 फीसदी सीटें देने से स्टेट कोटे की सीटें कम हो रही हैं। इसका सीधा नुकसान स्थानीय छात्रों को हो रहा है। इसके बावजूद न किसी जनप्रतिनिधि ने और न ही अधिकारियों ने इस पर आपत्ति की।