CG Police Investigation: 1620 क्विंटल गांजा व नशीले पदार्थ नष्ट, 83 आरोपी कैद की सजा पाए

पुलिस विभाग न्यायालय से आदेश लेकर जब्त नशीली सामग्रियों गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन (चिट्टा), कैप्सूल, सीरप, टेबलेट और इंजेक्शन को नष्ट करेगा। नियमानुसार नष्टिकरण भिलाई स्टील प्लांट के धमन भट्ठी में जलाकर किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीएसपी प्रबंधन से चर्चा हो गई है। सोमवार को संभवत: कंट्रोल रुम से गाड़ी में भरकर बीएसपी की धमन भट्ठी में जलाने के लिए ले जाया जाएगा।अधिकारियों निगरानी में पूरी सुरक्षा के साथ नष्टिकरण कार्य किया जाएगा।