CG Road Accident: सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल! सुधार और सिग्नल के बावजूद 226 लोगों की मौत…

ट्रैफिक से सेनानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने बताया कि नेहरु नगर गुरुद्वारा से कुहारी तक सर्विसलेन पर बेजा कब्जा है। यही स्थिति स्टेट हाइवे की है। घड़ी चौक दोनों तरफ सर्विस लेन जाम है। पावर हाउस, भिलाई तीन, कुहारी में सर्विसलेन पर अवैध पार्किंग बना दिया गया है। जिला प्रशासन इसे खाली कराने में फेल है। लोग भी ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी कर रहे हैं। चौक-चौराहों पर पुलिस खड़ी होकर व्यवस्था बनाने की बजाए चालानी कार्रवाई अधिक ध्यान देती है।