CG Road Accident: सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल! सुधार और सिग्नल के बावजूद 226 लोगों की मौत…

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जिला प्रशासन और पुलिस प्राशसन मिलकर लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में ताकत झोंक रहा है, लेकिन सड़क दुर्घटना पर लगाम नहीं लग पा रहा है। 7 महीने में 226 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे सिर्फ ट्रैफिक जागरूकता की कमी ही मुख्य वजह है।
अंजोरा बाईपास से कुहारी तक नेशलन हाईवे करीब 45 किलोमीटर लंबा है। इसके बीच 11 चौक हैं। शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे में हादसों पर अंकुश लगाने चार लाई ओवर ब्रिज बनाए गए। लाई ओवर से हैवी और मझोले वाहन गुजर जाते हैं।
इसकी वजह से मार्केट वाले क्षेत्र में वाहनों का दबाव काफी कम हुआ, लेकिन सड़क दुर्घटना थम नहीं रही है। अगस्त 2025 में ही आधा दर्जन से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। सड़क हादसों में अकारण जा रही लोगों की जान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रयासों पर पानी फेर दे रहा है।
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। स्कूल और कालेजों में स्टूडेंट्स के बीच पुलिस पहुंची। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने अभियान चलाया, वीडियो और फुटेज के माध्यम ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाया।
दुर्घटना घायल मौत
जनवरी 137 115 47
फरवरी 102 90 30
मार्च 120 107 37
अप्रैल 114 105 40
मई 116 103 23
जून 103 85 27
जुलाई 91 78 22
एएसपी ट्रैफिक दुर्ग ऋचा मिश्रा ने कहा की सड़क इंजीनियरिंग में कई सुधाए कराए गए हैं। गड्ढों की फिलिंग कराई गई। साइन बोर्ड लगाए गए, लेकिन लोगों ने ट्रैफिक सेंस की कमी है। गुरुद्वारा के पास हुए हादसे में चालक कान में ईयर फोन लगाया था। हेलमेट भी नहीं पहना था। जनता से अपील है कि टैफिक रुल्स का पालन करें।
ट्रैफिक से सेनानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने बताया कि नेहरु नगर गुरुद्वारा से कुहारी तक सर्विसलेन पर बेजा कब्जा है। यही स्थिति स्टेट हाइवे की है। घड़ी चौक दोनों तरफ सर्विस लेन जाम है। पावर हाउस, भिलाई तीन, कुहारी में सर्विसलेन पर अवैध पार्किंग बना दिया गया है। जिला प्रशासन इसे खाली कराने में फेल है। लोग भी ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी कर रहे हैं। चौक-चौराहों पर पुलिस खड़ी होकर व्यवस्था बनाने की बजाए चालानी कार्रवाई अधिक ध्यान देती है।
जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर हादसों को रोकने कई प्रयास किए। नगर निगम की मदद से चौक-चौराहों पर सिग्नल, ब्लिंकर, रबलर और साइन बोर्ड लगवाए। साथ ही सड़क इंजीनियंरिंग में सुधार किए। जगह-जगह हुए गड्ढों की फिलिंग कराई। एनएच-53 की 42 किलोमीटर एरिया में करीब 65 से अधिक मिडिल कट को बंद काराए। रोज चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करा रहे हैं।