Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट

Chhath Puja 2025: भिलाई जिले में दीपावली बीतते ही सूर्य की आराधाना का पर्व ‘छठ’ की तैयारी शहर में शुरू हो चुकी है। यूपी-बिहारवासियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़वासी भी इस महापर्व को लेकर उत्साहित है।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट(photo-patrika)

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट(photo-patrika)

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दीपावली बीतते ही सूर्य की आराधाना का पर्व ‘छठ’ की तैयारी शहर में शुरू हो चुकी है। यूपी-बिहारवासियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़वासी भी इस महापर्व को लेकर उत्साहित है। तालाबों में छठ को लेकर चहल-पहल शुरू हो गई है।

शुक्रवार को सुबह से ही तालाब के किनारे साफ-सफाई कर लोग अपनी वेदियों के रंगरोगन करते नजर आए तो कई नई वेदी बनाने में लगे रहे, ताकि छठ के दिन तालाब किनारे बैठने के लिए जगह सुरक्षित हो सके। घरों में भी छठ को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। शनिवार को नहाए खाए की रस्म के साथ महापर्व छठ की शुरुआत होगी। प्रसाद सहित कई अन्य व्यंजन बनाने महिलाओं ने गेहूं आदि सारा सामान जुटा ली है।

Chhath Puja 2025: दुर्ग, भिलाई व पॉवर हाउस स्टेशन में गूंजने लगे छठ के गीत

छठ पूजा के गीत रायपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों की उद्घोषणा प्रणालियों एवं टीवी डिस्प्ले से गूंज रहे हैं, जो न केवल यात्रियों के मन को छूने वाला अनुभव बन रहा है, बल्कि उन्हें बिहार की सोंधी संस्कृति से भी जोड़ रहा है। इस वर्ष भारतीय रेल ने छठ के इस अवसर को और भी खास बना दिया है। विशेषकर महिला यात्रियों को इन गीतों को गुनगुनाते हुए भी देखा जा सकता है।

भारतीय रेल ने इस प्रकार का प्रयोग पहली बार किया है। रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन रायपुर, दुर्ग, भिलाई नगर, पावर हाउस भिलाई, भाटापारा, तिल्दा नेवरा सहित 20 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर छठ के गीत बजाए जा रहे हैं।

36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर देंगी सूर्य का अर्घ्य

हर साल छठ पूजा के दौरान लाखों की संया में बिहार और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं। स्टेशन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से छठ के गीतों के साथ यात्रियों का स्वागत शायद पहली बार हो रहा है।

रेलवे इस प्रयोग से छठ पूजा के लिए जा रहे यात्री विशेष कर महिला यात्री खुशी व्यक्त कर रही हैं। लोक आस्था का महान पर्व छठ लोकगीतों के बिना अधूरा है। छठ घाटों की ओर जाने वाली महिलाएं समूह में छठ के गीत गाते चलती हैं और छठी मैया से अपने, परिवार, समाज और देश के लिए आशीष मांगती हैं। दूर दराज से ट्रेन पड़कर आ रहे यात्रियों की ट्रेन जब उनके रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो यात्रियों को छठ के गीत सुनाई पड़ने लगे।

Updated on:

25 Oct 2025 01:16 pm

Published on:

25 Oct 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट

भिलाई

छत्तीसगढ़

