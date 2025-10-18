राहत की खबर: दीपावली और छठ पर रेलवे ने यात्रियों के लिए चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें Details

फाइल फोटो पत्रिका
Train News: एसईसीआर ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई फेस्टिवल/पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कंफर्म सीट उपलब्ध कराई जा रही हैं।
रेलवे ने बताया कि इन ट्रेनों के परिचालन से त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ में कमी आएगी। स्टेशन पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किए जाएंगे और निगरानी कड़ी की जाएगी। इधर त्यौहारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे पुलिस बल स्टेशन में तैनात किए गए हैं और भगदड़ व हंगामे पर नजर बनाए रखी जा रही है।
बिलासपुर-यलहंका-बिलासपुर पूजा स्पेशल: ट्रेन नंबर 08261/08262 को 22 फेरे के लिए चलाई जा रही है। 21 अक्टूबर से 18 नवबर तक एसी-3, एसी-3 इकॉनमी और स्लीपर में कुल 1000 से अधिक बर्थ उपलब्ध हैं।
दुर्ग-सुल्तानपुर-दुर्ग पूजा स्पेशल: ट्रेन नंबर 08763/08764 को 12 फेरे के लिए चलाई जा रही है। इसमें 25 अक्टूबर से 29 नवबर तक एसी और स्लीपर में यात्रियों के लिए पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं।
दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल: ट्रेन नंबर 08760/08761 को 8 फेरे के लिए चलाई जा रही है। 2 नवबर से 23 नवबर तक एसी और स्लीपर बर्थ उपलब्ध हैं।
इतवारी-जयनगर-इतवारी पूजा स्पेशल: ट्रेन नंबर 08869/ 08870, चार-चार फेरे के लिए चलाई जा रही है। इसमें 30 अक्टूबर और 6 नवबर को एसी और स्लीपर बर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं।
