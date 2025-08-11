CG News: एक बोरी कम शक्कर छोड़ने का आरोप लगाकर चालक से मारपीट, FIR दर्ज

चौकी प्रभारी खगेन्द्र पठारे ने बताया कि 10 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे चिखली शासकीय कंट्रोल सोसायटी परिसर की घटना है। इंदिरा नगर वार्ड-15 निवासी ट्रक चालक दीपक वर्मा ने शिकायत की है। वह ट्रांसपोर्टर हरदीप सिंग की गाड़ी चलाता है। 8 अगस्त को उन्होंने फोन पर बताया कि शासकीय कंट्रोल सोसायटी चिखली की दुकान में 12 बोरी और खुला 9 किलो शक्कर छोड़ने गया था, लेकिन दुकान संचालक ने बताया है कि 1 बोरी शक्कर कम है।