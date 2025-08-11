CG News: एक बोरी कम शक्कर छोड़ने का आरोप लगाकर चालक से मारपीट, FIR दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत चिखली स्थित शासकीय कंट्रोल सोसाइटी के संचालक और उसके साथियों ने मिलकर ट्रांसपोर्टर के चालक पर ताला से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दुकान संचालक राजकुमार यादव समेत अन्य के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(3), 125, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
चौकी प्रभारी खगेन्द्र पठारे ने बताया कि 10 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे चिखली शासकीय कंट्रोल सोसायटी परिसर की घटना है। इंदिरा नगर वार्ड-15 निवासी ट्रक चालक दीपक वर्मा ने शिकायत की है। वह ट्रांसपोर्टर हरदीप सिंग की गाड़ी चलाता है। 8 अगस्त को उन्होंने फोन पर बताया कि शासकीय कंट्रोल सोसायटी चिखली की दुकान में 12 बोरी और खुला 9 किलो शक्कर छोड़ने गया था, लेकिन दुकान संचालक ने बताया है कि 1 बोरी शक्कर कम है।
तत्काल उस दुकान पर गया और संचालक राजकुमार से कहा कि 12 बोरी और 9 किलो खुली शक्कर उतारा े है। उन्होंने इनकार कर दिया। हमाल बल्ला के घर जाकर पूछा तो बताया कि एक बोरी शक्कर दूसरे कमरे में उतरवाया है। बाकी 11 बोरी और 9 किलो खुला शक्कर को सोसाइटी में रखवाया है।
पुलिस ने बताया कि जब दीपक वर्मा दोबारा जाकर दुकान संचालक राजकुमार को बताया कि दूसरे दुकान का ताला खोले उसमें एक बोरी शक्कर रखा है। हमाल बल्ला बता रहा है, लेकिन राजकुमार गुस्सा हो गया। गाली गलौज करने लगा। उसके साथ दो- तीन लोग थे। जब उसे रुम का ताला खोलकर दिखाने बोलने लगा तो आक्रोशित होकर ताला को फेककर सिर पर वार कर दिया। जिससे घायल हो गया। लात घुसें से मारपीट की।
चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। दुकान और आस पास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है। हमाल बल्ला से पूछताछ की गई। आरोपियों की गिरतारी की जाएगी। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि दुकानदार गड़बड़ी कर रहे है। उन्हें बोलने पर मारपीट की नौबत आ जाती है। आरोप ट्रांसपोर्टर पर लगाते है।