रायपुर में फिल्मी अंदाज़! पुलिस कस्टडी से गर्लफ्रेंड की स्कूटर पर फरार आरोपी, हेरोइन सरगना समेत 8 गिरफ्तार

CG Drugs Den: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में नशे का जाल गहराता जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 250 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। साथ ही सात पैडलर मोहन नगर थाना क्षेत्र में पकड़ाए हैं। हालांकि इनमें से एक पैडलर गुरमीत सिंह उर्फ रूट पुलिस कस्टडी से भाग निकला। मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि सूचना मिली कि वैशाली नगर क्षेत्र में हेरोइन धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एसीसीयू की टीम को अलर्ट किया। टीम ने पहले अल सुबह हेरोइन सप्लायर के घर पर दबिश दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर वैभव सोनी और समीर जायसवाल को वैशाली नगर से हिरासत में लिया। इसके बाद इस मामले में छानबीन तेज की।
मोहन नगर क्षेत्र से रहने वाले पैडलर गुरमीत सिंह, आरोपी जामुल खेदामारा निवासी उज्ज्वल सिंह उर्फ गोलू, हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी राहुल सिंह उर्फ शिवा, हाउसिंग बोर्ड पानी टंकी मोंटी अरोरा, उमदा हाउसिंग बोर्ड लोकेश कुमार, खुर्सीपार पंजाबी मोहल्ला जगतार सिंह, सुपेला राधिका नगर रजत पांडेय को धमधा रोड सब्जी मंडी से गिरतार कर लिया।
आरोपी लाल रंग की कार सीजी 07- सीएस-7776 में बैठकर हेरोइन का नशा ले रहे थे। कार की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में लाल रंग की बैग से 246 ग्राम हेरोइन मिला। इसकी कीमत 19 लाख 68 हजार रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपियों को मोहन नगर थाना के सुपुर्द किया गया है।
राजीव तिवारी- पैडलर बड़े और रसूखदारों के युवा बच्चों को पार्टी के बहाने मुत में यह नशा कराते हैं। जब उन्हें लत लग जाती है, तो पैसे वसूल करते हैं।
राहुल गर्ग-सार्वजनिक स्थानों पर हेरोइन का नशा इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। खून से सनी सिरिंज को उसी स्थान पर फेंककर चले जाते है।
थाना प्रकरण ग्राम में मात्रा
दुर्ग 01 76.699
मोहन नगर 01 150
खुर्सीपार 01 5.3
जामुल 02 74.3
एनके वर्मा (परिवर्तित नाम)- मेरा बेटा पिछले तीन साल से हेरोइन नशा की लत में जा चुका है। नशा मुक्ति केन्द्र भेजा, लेकिन वहां भी नशा उपलब्ध हो जाता था। इस नशे में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर कड़ी सजा दिलाई जाए।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने कहा की हेरोइन जैसे घातक नशा की सप्लाई करते बार-बार उक्त आरोपी पकड़ा रहे हैं। इस बार संगठित अपराध की धारा में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही छह साल में बनाई गई संपत्ति सफेमा एक्ट के तहत कार्रवाई कर कुर्क की जाएगी। एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा जा रहा है।
मोहनगर थाने में परिजन की भीड़ लग गई। इस बीच आरोपी गुरमीत सिंह मौका देख भाग निकला। बाहर उसकी गर्लफ्रेंड स्कूटी लेकर खड़ी थी। गुरमीत उसी के साथ फरार हो गया। पूर्व में भी आरोपी गुरमीत सिंह चिट्टा के मामले में पकड़ाया है और वैशाली नगर थाना की पुलिस की कस्टडी से दो बार भाग चुका है।
पुलिस ने बताया कि हेरोइन की सप्लाई पाकिस्तान से होती है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के ड्रग्स सप्लायर के दिए गए लोकेशन पर हेरोइन की पुडिय़ा गिराई जाती है। इसके बाद वहां से सप्लायर भारत के विभिन्न राज्यों में खपाते हैं। पंजाब से ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक हेरोइन की सप्लाई की जा रही है।