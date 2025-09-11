रायपुर में फिल्मी अंदाज़! पुलिस कस्टडी से गर्लफ्रेंड की स्कूटर पर फरार आरोपी, हेरोइन सरगना समेत 8 गिरफ्तार

CG Drugs Den: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में नशे का जाल गहराता जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 250 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। साथ ही सात पैडलर मोहन नगर थाना क्षेत्र में पकड़ाए हैं। हालांकि इनमें से एक पैडलर गुरमीत सिंह उर्फ रूट पुलिस कस्टडी से भाग निकला। मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।