Ganesh Chaturthi 2025: चरोदा पंडाल में थाईलैंड के बुद्ध मंदिर का प्रतिरूप, 15 फीट गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र

श्री दक्षिण कौशल गणेश समिति के राजेश शर्मा ने बताया कि यह उनके आयोजन का पहला वर्ष होगा। पद्मनाभपुर के पंडाल में न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ की झांकी मिलेगी, बल्कि यहां त्रिवेणी संगम में साधु-संत व श्रद्धालु स्नान करते भी दिखेंगे। श्रद्धालुओं को कुंभ में प्रत्यक्ष मौजूद होने का अहसास हो इसके लिए गंगा जल प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से प्रयागराज से गंगा जल मंगाया गया है। हर दिन शाम को 7 बजे गंगा आरती भी की जाएगी।