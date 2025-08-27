Ganesh Chaturthi 2025: चरोदा पंडाल में थाईलैंड के बुद्ध मंदिर का प्रतिरूप, 15 फीट गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र

Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नव युवा चेतना मंच चरोदा के जोन-2 रेलवे कॉलोनी में इस साल गणेश पंडाल में थाईलैंड के म्यांमार शहर में स्थित बुद्ध मंदिर का हूबहू प्रतिरुप नजर आ रहा है। इस भव्य पंडाल में 15 फीट ऊंची भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर आकर्षक झांकियां भी रखी जाएगी। नव युवा चेतना मंच, चरोदा के जोन-2 रेलवे कॉलोनी में गणेशोत्सव का यह 19वां साल है।
इससे पहले यहां सेंट्रल विस्टा, वृंदावन के प्रेम मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का मिश्रित, जोधपुर के महल के प्रतिरुप का भव्य तरीके से बनाया गया पंडाल आकर्षण बिखेरने में सफल रहा था। म्यांमार के बुद्ध मंदिर जैसा दिखने वाले पश्चिम बंगाल से आए करीब 40 कारीगरों का समूह इस पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
पंडाल की ऊंचाई करीब 120 फीट और चौड़ाई 110 रखी गई है। नहीं लगेगा शुल्क व वीवीआईपी पास : नव युवा चेतना मंच के संरक्षक, पार्षद चंद्र प्रकाश पांडेय, अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेय व कोषाध्यक्ष सनातन कुमार ठाकुर हैं।
दुर्ग के पद्मनाभपुर में इस बार गणेशोत्सव खास होने जा रहा है। यहां प्रयागराज के महाकुंभ की झांकी के बीच भगवान विध्नहर्ता गणेशजी श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। पद्मनाभपुर के मिनी स्टेडियम में दक्षिण कौशल गणेश समिति द्वारा यह विशेष चलित झांकी तैयार कराई जा रही है।
समिति के पदाधिकारियों का दावा है कि झांकी से श्रद्धालुओं को न सिर्फ गंगोत्रीजी और यमुनोत्रीजी का पहाड़ों के बीच से प्रवाह की झलक मिलेगी बल्कि उन्हें प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने और दर्शन का भी अहसास होगा। श्रद्धालु नि:शुल्क प्रवेश कर दर्शन का लाभ ले सकेंगे। यहां झांकी के बीच 14 फीट के भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
श्री दक्षिण कौशल गणेश समिति के राजेश शर्मा ने बताया कि यह उनके आयोजन का पहला वर्ष होगा। पद्मनाभपुर के पंडाल में न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ की झांकी मिलेगी, बल्कि यहां त्रिवेणी संगम में साधु-संत व श्रद्धालु स्नान करते भी दिखेंगे। श्रद्धालुओं को कुंभ में प्रत्यक्ष मौजूद होने का अहसास हो इसके लिए गंगा जल प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से प्रयागराज से गंगा जल मंगाया गया है। हर दिन शाम को 7 बजे गंगा आरती भी की जाएगी।
शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की भी झांकी तैयार कराई जा रही है। झांकी के साथ इससे जुड़ी वीडियो भी एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। शर्मा ने बताया कि झांकी और एलईडी के वीडियो प्रसारण से आरपेशन सिंदूर के गौरव का अहसास होगा। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भी विविध कार्यक्रम के आयोजनकिए जाएंगे।