छोटे ने चल दी बड़ी चाल! भाई की ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख का माल, CCTV ने खोली पोल

ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख (Photo source- Patrika)
Jewellery theft: स्मृति नगर थाना इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कोहका निवासी रवि सोनी के छोटे भाई राजकुमार सोनी (50) जो उनकी ज्वेलरी शॉप पर काम करते थे, ने ग्राहकों की भीड़ का फायदा उठाकर 40 सोने के मंगलसूत्र चुरा लिए। चोरी हुए गहनों की कुल कीमत करीब 3.5 लाख रुपए आंकी गई है।
पुलिस के मुताबिक, राजकुमार सोनी पिछले नौ महीने से दुकान पर सेल्समैन का काम कर रहा था। 13 अक्टूबर की शाम को, जब ग्राहकों की भीड़ थी, तो उसने लॉकर से 40 मंगलसूत्र निकाले और भाग गया। शिकायत के बाद, स्मृतिनगर पुलिस ने त्रिनयन ऐप का इस्तेमाल करके आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और अलग-अलग जगहों से CCTV फुटेज की जांच की।
फुटेज में राजकुमार रायपुर की ओर जाता हुआ दिखा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसका कज़िन, सुरेंद्र सोनी, रायपुर में ज्वेलरी पिघलाने का काम करता था। लोकेशन ट्रेस करके, पुलिस ने दुर्ग ब्राह्मणपारा में राजकुमार के किराए के घर पर छापा मारा, जहाँ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
Jewellery theft: तलाशी में 29 चोरी के मंगलसूत्र, 11 मंगलसूत्र पिघलाकर बनाए गए दो सोने के बिस्कुट और ₹200,000 कैश मिले। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बाकी चोरी के मंगलसूत्र पिघलाने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 316(4) के तहत केस दर्ज किया है और उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।
