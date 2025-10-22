छोटे ने चल दी बड़ी चाल! भाई की ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख का माल, CCTV ने खोली पोल

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार सोनी पिछले नौ महीने से दुकान पर सेल्समैन का काम कर रहा था। 13 अक्टूबर की शाम को, जब ग्राहकों की भीड़ थी, तो उसने लॉकर से 40 मंगलसूत्र निकाले और भाग गया। शिकायत के बाद, स्मृतिनगर पुलिस ने त्रिनयन ऐप का इस्तेमाल करके आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और अलग-अलग जगहों से CCTV फुटेज की जांच की।