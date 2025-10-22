Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

छोटे ने चल दी बड़ी चाल! भाई की ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख का माल, CCTV ने खोली पोल

Jewellery theft: ज्वेलरी शॉप से छोटे भाई ने बड़े भाई के लॉकर से 40 मंगलसूत्र चोरी किए। पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर 29 मंगलसूत्र, दो सोने के बिस्किट और 2 लाख नकद बरामद किए।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 22, 2025

ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख (Photo source- Patrika)

ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख (Photo source- Patrika)

Jewellery theft: स्मृति नगर थाना इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कोहका निवासी रवि सोनी के छोटे भाई राजकुमार सोनी (50) जो उनकी ज्वेलरी शॉप पर काम करते थे, ने ग्राहकों की भीड़ का फायदा उठाकर 40 सोने के मंगलसूत्र चुरा लिए। चोरी हुए गहनों की कुल कीमत करीब 3.5 लाख रुपए आंकी गई है।

जानें क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार सोनी पिछले नौ महीने से दुकान पर सेल्समैन का काम कर रहा था। 13 अक्टूबर की शाम को, जब ग्राहकों की भीड़ थी, तो उसने लॉकर से 40 मंगलसूत्र निकाले और भाग गया। शिकायत के बाद, स्मृतिनगर पुलिस ने त्रिनयन ऐप का इस्तेमाल करके आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और अलग-अलग जगहों से CCTV फुटेज की जांच की।

फुटेज में राजकुमार रायपुर की ओर जाता हुआ दिखा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसका कज़िन, सुरेंद्र सोनी, रायपुर में ज्वेलरी पिघलाने का काम करता था। लोकेशन ट्रेस करके, पुलिस ने दुर्ग ब्राह्मणपारा में राजकुमार के किराए के घर पर छापा मारा, जहाँ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों को भेजा गया जेल

Jewellery theft: तलाशी में 29 चोरी के मंगलसूत्र, 11 मंगलसूत्र पिघलाकर बनाए गए दो सोने के बिस्कुट और ₹200,000 कैश मिले। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बाकी चोरी के मंगलसूत्र पिघलाने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 316(4) के तहत केस दर्ज किया है और उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।



CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा
बिलासपुर
CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

Updated on:

22 Oct 2025 11:47 am

Published on:

22 Oct 2025 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छोटे ने चल दी बड़ी चाल! भाई की ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख का माल, CCTV ने खोली पोल

भिलाई

छत्तीसगढ़

