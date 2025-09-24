दुर्ग का ऐतिहासिक चंडी मंदिर सजा लाल पत्थरों के नए स्वरूप में, खुदाई में मिले 2600 साल पुराने अवशेष, जानें इतिहास व मान्यता

चंडी मंदिर के इतिहास को लेकर कई मान्यताएं हैं। पुरातात्विक महत्व स्थलों और प्राचीन मंदिरों के संरक्षण से जुड़ी संस्था सजग प्रयास के संरक्षक अरुण गुप्ता के अनुसार चंडी मंदिर का इतिहास कम से कम 2600 साल का है। वे बताते हैं कि कुछ साल पहले मंदिर परिसर की खुदाई में रिंग वेल (कुआं) व हाथी दांत के बने गहने मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने इसके करीब 2600 साल पुराना होने का अनुमान लगाया है। इसकी जानकारी राजपत्र में भी प्रकाशित है। इससे प्रमाणित है कि मंदिर के आसपास मानवीय बसाहट थी। पूर्व में मंदिर में बेहद प्राचीन प्रतिमाएं थी।