Bhilai News: भिलाई में केरल के युवक की मौत, परिवार का था इकलौता सहारा, विमान से शव भेजने की तैयारी

केरल के युवक की मौत (Photo Patrika)
Bhilai News: दुर्ग जिले के रसमड़ा-पिपरछेड़ी क्षेत्र में स्थित शिवनाथ नदी में नहाने गए केरल के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद उसके दोस्तों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान आशिन ओएस के रूप में हुई है, जो मूल रूप से केरल के एर्नाकुलम जिले का निवासी था और भिलाई के सुपेला स्थित इंडियन कॉफी हाउस में वेटर के रूप में कार्यरत था।
पुलिस के अनुसार, रविवार को आशिन का साप्ताहिक अवकाश था। छुट्टी का दिन होने के कारण वह अपने चार दोस्तों के साथ घूमने और नदी में नहाने के लिए रसमड़ा-पिपरछेड़ी क्षेत्र पहुंचा था। सभी दोस्त नदी किनारे समय बिता रहे थे, तभी आशिन नहाने के लिए पानी में उतर गया। बताया गया है कि उसे तैरना आता था, इसलिए वह बेझिझक नदी के अंदर चला गया, जबकि उसके अन्य साथी किनारे पर ही मौजूद रहे।
नहाने के दौरान आशिन नदी के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां पानी काफी गहरा था। गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाने के कारण वह संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते गहरे पानी में डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।
युवक को डूबता देख उसके साथियों ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, राहत दल और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद आशिन को नदी से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया। रास्ते में उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर भी दिया गया, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अंजोरा चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय नदी में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और युवक किस स्थान पर डूबा।
परिजनों के अनुसार आशिन अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी कमाई से ही परिवार का खर्च चलता था। ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना की खबर मिलने के बाद केरल स्थित उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सोमवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आशिन के पार्थिव शरीर को रायपुर से विमान के माध्यम से केरल भेजने की तैयारी की गई। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर नदी और जलाशयों में नहाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से गहरे पानी वाले क्षेत्रों में जाने से बचने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
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