Bhilai News: भिलाई में केरल के युवक की मौत, परिवार का था इकलौता सहारा, विमान से शव भेजने की तैयारी

युवक को डूबता देख उसके साथियों ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, राहत दल और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद आशिन को नदी से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया। रास्ते में उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर भी दिया गया, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अंजोरा चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय नदी में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और युवक किस स्थान पर डूबा।