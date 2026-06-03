Fire in Coal Tank: भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, कोयला टैंक से उठीं ऊंची लपटें, देखें Video

फायर ब्रिगेड की टीम ने सबसे पहले आग को अन्य हिस्सों तक फैलने से रोकने की रणनीति बनाई। लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। करीब दो घंटे तक लगातार मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित किया गया ताकि किसी प्रकार की जनहानि या बड़ा नुकसान न हो।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था।