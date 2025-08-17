रिश्तेदार बने दुश्मन! मां से छीनकर डॉक्टर को बेचा, बुजुर्ग तक पहुंचा मासूम… बिहार से 9 माह का शिशु बरामद

भिलाई नगर सेक्टर-6 कंट्रोल रुम में पत्रवार्ता कर एएसपी सुखनंदन राठौर, एएसपी पद्मश्री तंवर ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 20 जून को 9 महीने के बच्चे की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके रिश्तेदार संगनी बाई और संतोष पाल ने बहला-फुसलाकर दुर्ग से कोंडागांव होते हुए पटना बिहार ले गया। वहां किराए के मकान में ठहराने के बाद 8 जुलाई को उसे छत्तीसगढ़ वापसी के लिए आरा रेलवे स्टेशन में बैठा दिया।