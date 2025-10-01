छत्तीसगढ़ के इस जिले में डायरिया का कहर, अब तक 3 लोगों की मौत… सामने आई ये बड़ी वजह!

खुर्सीपार के वार्ड 51 में लोगों के घरों में पानी टंकी का नल कनेक्शन है। लोगों का कहना है कि यह पानी बदबूदार और दूषित है। इस पानी का उपयोग वे निस्तार के लिए करते हैं। इसके अलावा दूसरी पाइपलाइन जो बोरिंग से जुड़ी है, इसका पानी पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। यह दोनों पाइपलाइन कई जगह नालियों से होकर गुजरती है। टंकी का पानी तो लोग पहले ही पीने में उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बोरिंग का पानी भी दूषित होने से डायरिया और फैलने की आशंका है। इसी वजह से प्रभावित क्षेत्र में बोरिंग से जल आपूर्ति बंद कराई गई।