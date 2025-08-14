छात्र की आंसरशीट हो गई गुम, RIT का एग्जाम सेंटर कैंसल, जांच में हुआ बड़ा खुलासा…

यह घटना रायपुर के आरआईटी कॉलेज की है। इस लापरवाही के लिए बुधवार को सीएसवीटीयू ने आरआईटी रायपुर का एग्जाम सेंटर एक साल के लिए डिबार कर दिया है। सीएसवीटीयू ने आरआईटी रायपुर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए कहा है कि, यहां एक साल तक किसी भी कॉलेज की परीक्षा नहीं होगी। यहां सीएसवीटीयू कोई परीक्षा नहीं कराएगा। आरआईटी परीक्षा को लेकर सीनियस नहीं है, इसलिए कॉलेज को डिबार किया जा रहा है। यह फैसला इस मामले में लंबे समय से चली आ रही सुनवाई के बाद बुधवार को लिया गया है।