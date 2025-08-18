Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भिलाई आएंगे CM साय, 260 करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमिपूजन…

CG News: भिलाई जिले में नगर निगम, भिलाई के मुख्य कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सोमवार को दोपहर 2 बजे का आगमन होगा।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भिलाई आएंगे CM साय(photo-patrika)
आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भिलाई आएंगे CM साय(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, भिलाई के मुख्य कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सोमवार को दोपहर 2 बजे का आगमन होगा। वे निगम परिसर में भिलाई शहर के आवश्यक विकास व सौंदर्यीकरण के लिए 241 करोड़ की लागत से 66 कार्यो का भूमि पूजन करेंगे।

CG News: 260 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन करेंगे

वहीं 19 करोड़ के 46 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अतिविशिष्ट अतिथि के तौर पर उपमुख्यमंत्री, गृह व जेल, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे।

इस अवसर पर शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मृतक निगम कर्मचारी परिवार के 2 को अनुकंपा नियुक्ति, वूमेन फॉर ट्री स्कीम से सामग्री प्रदाय, समाज कल्याण विभाग ट्राई साइकिल, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग से सहायता, सफाई विभाग सुरक्षा किट, अन्य विभागों से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

यहां करें वाहनों की पार्किंग

कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों, निगम अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 5 स्थलों में की गई है, जिसमें होटल वत्स के पास, अमित पार्क के आसपास, सुमित सेल्स के सामने, सुपेला चिकित्सालय के पास हरा मैदान, बैंक के बाजू में सब्जी मंडी रोड शामिल है।

18 Aug 2025 11:22 am

