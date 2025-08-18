आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भिलाई आएंगे CM साय, 260 करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमिपूजन…

इस अवसर पर शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मृतक निगम कर्मचारी परिवार के 2 को अनुकंपा नियुक्ति, वूमेन फॉर ट्री स्कीम से सामग्री प्रदाय, समाज कल्याण विभाग ट्राई साइकिल, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग से सहायता, सफाई विभाग सुरक्षा किट, अन्य विभागों से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।