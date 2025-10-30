शराब दुकान विरोध पर सदन में हंगामा! पार्षद की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस, महापौर बोले- हम पहले भी साथ थे…

CG Congress: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, भिलाई की सामान्य सभा बुधवार को अचानक असामान्य मोड़ पर पहुंच गई। बैठक के बीच यह सूचना आई कि जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव (पार्षद) को खेल परिसर में शराब दुकान का विरोध करने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह सुनते ही सदन में हड़कप मच गया। महापौर नीरज पाल ने सभापति गिरवर ‘बंटी’ साहू से सभा स्थगित करने की मांग की। हालांकि यह मांग निर्दलीय पार्षद को रास नहीं आई।