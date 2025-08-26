Water Tax in CG: 31 अक्टूबर तक जलकर जमा करने पर मिलेगी 10% छूट, नगर निगम का फैसला…

भिलाई निगम क्षेत्र में करीब 44,906 नल कनेक्शन हैं। इनसे 5,609.36 लाख रुपए वसूल किया जाना है। इसमें से मांग 817.32 लाख रुपए है, जिसके विरुद्ध 142.89 लाख की वसूली हुई है। यह करीब 17.48 फीसदी है। इसमें इजाफा करने के लिए समिति ने छूट देने और कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मॉल पर करीब 8 लाख रुपए का जल कर बकाया है, उसे अंतिम नोटिस दी जाएगी, अगर पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो सीधे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।