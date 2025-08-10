Weather Update 2025: प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना, जानें मौसम विभाग की रिपोर्ट

इस समय मानसून पर लगा ब्रेक हट चुका है। ऐसे में प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। शुक्रवार की शाम को दुर्ग जिले में ६.४ मिमी. बारिश दर्ज की गई। पिछले २४ घंटे में सबसे अधिक बारिश २८.२ मिमी. राजनांदगांव में हुई। राजनांदगांव प्रदेश में सबसे अधिक गर्म रहा। तापमान ३४ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दुर्ग जिले का अधिकतम तापमान भी ३३.६ डिग्री सेल्सियस रहा। इसमें औसत से ३.६ डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।