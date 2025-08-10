10 अगस्त 2025,

रविवार

भिलाई

Weather Update 2025: प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना, जानें मौसम विभाग की रिपोर्ट

Weather Update 2025: मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान लगा लिया है, जिसमें कहा गया है कि, मिड अगस्त से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Aug 10, 2025

अगले पांच दिन अच्छी बारिश की संभावना (Photo source- Patrika)
अगले पांच दिन अच्छी बारिश की संभावना (Photo source- Patrika)

Weather Update 2025: मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि अगले पांच दिनों में दुर्ग सहित प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। १३ अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम एवं मध्य में एक निन दाब का क्षेत्र बनने से बारिश होगी।

इस समय मानसून पर लगा ब्रेक हट चुका है। ऐसे में प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। शुक्रवार की शाम को दुर्ग जिले में ६.४ मिमी. बारिश दर्ज की गई। पिछले २४ घंटे में सबसे अधिक बारिश २८.२ मिमी. राजनांदगांव में हुई। राजनांदगांव प्रदेश में सबसे अधिक गर्म रहा। तापमान ३४ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दुर्ग जिले का अधिकतम तापमान भी ३३.६ डिग्री सेल्सियस रहा। इसमें औसत से ३.६ डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Weather Update 2025: न्यूनतम पारा औसत से २.९ डिग्री नीचे २१.२ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को रक्षाबंधन के साथ सावन का महीना समाप्त हो गया। रविवार से भादो की शुरुआत होगी, जिसे असली बारिश के लिए महीना माना जाता है। मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान लगा लिया है, जिसमें कहा गया है कि, मिड अगस्त से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है।

मानसून पर बड़ा अपडेट (Photo source- Patrika)

Published on:

10 Aug 2025 01:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Weather Update 2025: प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना, जानें मौसम विभाग की रिपोर्ट

