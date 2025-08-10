Weather Update: चिलचिलाती धूप से फिर बढ़ी उमस भरी गर्मी, अलर्ट के बाद भी नहीं हो रही बारिश

विगत १० दिनों से बारिश बंद होने के कारण अब खेतों में दरार आने लगा है, जिसको लेकर अब किसानों की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि अभी तक लगातार बारिश होने से धान फसल में अच्छा ग्रोथ हो रहा था, लेकिन अब बारिश बंद होने के साथ तेज धूप होने से खेतों में दरार आ रहा है, ऐसे में अगर सप्ताहभर तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल को काफी नुकसान पहुंचेगा, हालांकि जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था वह तो अपने खेतों में पानी भर रहे हैं।