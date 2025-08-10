10 अगस्त 2025,

रविवार

रायगढ़

Weather Update: चिलचिलाती धूप से फिर बढ़ी उमस भरी गर्मी, अलर्ट के बाद भी नहीं हो रही बारिश

Weather Update: विगत १० दिनों से बारिश बंद होने के कारण अब खेतों में दरार आने लगा है, जिसको लेकर अब किसानों की चिंता सताने लगी है।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Aug 10, 2025

अलर्ट के बाद भी नहीं हो रही बारिश (Photo source- Patrika)
अलर्ट के बाद भी नहीं हो रही बारिश (Photo source- Patrika)

Weather Update: रायगढ़ जिले में कई दिनों से बारिश बंद है। वहीं शनिवार की सुबह से चिलचिलाती धूप खिली हुई हुई थी। इससे उमस से लोग परेशान हुए। कई दिनों से जिले में बारिश लगभग थम गई है। इससे मौसम में उमस बढ़ जाने से कूलर, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। वहीं मौसम में सर्द-गर्म होने से किसी के पेट दर्ज तो कोई बुखार के चपेट में आ रहा है। इससे हर दिन अस्पतालों में मरीज कतारबद्ध नजर आ रहे हैं।

Weather Update: गरज चमक व छिटे पड़ने की संभावना

ऐसे में जब तक फिर से अच्छी बारिश नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की समस्या बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून द्रोणिका भटिंडा, रोहतक दिल्ली, हरदोई, बाराबंकी सहित उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा की चक्रवाती परिसंचरण से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए झारखंड तक समुद्र तल से १.५ किमी पर द्रोणिका बनी हुई है।

IMD का बड़ा अपडेट! अगले 24 घंटे में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
जगदलपुर
मानसून पर बड़ा अपडेट (Photo source- Patrika)

साथ ही आंध्र प्रदेश के ऊपर समुद्र तल से १.५ और ३.१ किमी पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना है। इसके अलावा झारखंड के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना है, जिसके चलते रविवार को जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ गरज चमक व छिटे पड़ने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों में वज्रपात भी हो सकती है।

खेतों में आने लगी दरार

विगत १० दिनों से बारिश बंद होने के कारण अब खेतों में दरार आने लगा है, जिसको लेकर अब किसानों की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि अभी तक लगातार बारिश होने से धान फसल में अच्छा ग्रोथ हो रहा था, लेकिन अब बारिश बंद होने के साथ तेज धूप होने से खेतों में दरार आ रहा है, ऐसे में अगर सप्ताहभर तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल को काफी नुकसान पहुंचेगा, हालांकि जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था वह तो अपने खेतों में पानी भर रहे हैं।

चार दिन बाद हल्की वर्षा की संभावना

Weather Update: उल्लेखनीय है कि जिले में बारिश थमने के बाद कभी तेज धूप तो कभी बादल का दौर चल रहा है, जिसके चलते दिन के समय अधिकतम तापमान लगातार बढोत्तरी होने से उमस बेहाल कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार १३ अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी उत्तर-पश्चिम और उससे लगे पश्चिम -मध्य में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, इससे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

मानसून फिर सक्रिय… इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी
जगदलपुर
बस्तर के सातों जिलों में भारी बारिश की आशंका (Photo source- Patrika)

10 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Weather Update: चिलचिलाती धूप से फिर बढ़ी उमस भरी गर्मी, अलर्ट के बाद भी नहीं हो रही बारिश

