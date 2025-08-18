भीलवाड़ा: मांडल-ब्यावर हाइवे बना मौत का ‘डेमो’, निर्माण कार्य के दौरान अनदेखी और विकट मोड़ों से बढ़ रहे हादसे



जानकार बताते हैं कि पर्याप्त भूमि होने के बावजूद भी मांडल कस्बे को जोड़ते हुए अंदर की तरफ जाने वाले ओवरब्रिज से मार्ग को छोटा बनाया गया है। जबकि मांडल सर्किल के पास पूर्व में गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से को यूं ही छोड़ दिया। वहीं, भीलवाड़ा जाने के लिए मुड़ाव पर ढलान दे दिया। इससे भारी भरकम वाहनों को घुमाव में परेशानी होती है। हर समय हादसों का डर रहता है। कस्बे के अंदर आने वाले मार्ग से मोड़ पर सड़क छोटी है।