डोटासरा बोले, मोदी बार-बार आए, फिर भी नहीं दे पाए सौगात

भीलवाड़ाPublished: Jun 04, 2023 10:02:59 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

नरेन्द्र मोदी नौ साल से प्रधानमंत्री है, लेकिन वह कांग्रेस के नौ सवालों में से एक का भी जवाब नहीं दे पाए। जबकि राज्य सरकार आमजन को दस गारंटी दे रही है। भाजपा के पास इन गारंटियों का कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा ने रविवार को यहां चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में मोदी पर बड़ा प्रहार करते हुए यह बात कही। Dotasara said, Modi came again and again, still could not give the gift

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री बार-बार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन एक भी घोषणा यहां नहीं की। मोदी काम के आधार पर नहीं, बल्कि खुद के चेहरे पर चुनाव लडऩा चाहते हैं। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार रिपिट हुई तो गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा।