मत्स्य पालन का सपना दिखाकर ठग लिए पांच करोड़

Five crores cheated by showing the dream of fishing in bhilwara मत्स्य पालन का सपना दिखा कर भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों के 78 जनों से करीब पांच करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में सामने आया है। हरियाणा के गुरुग्राम की एक फर्जी कंपनी ने प्रदेश के कई जिलों में जाल बिछा कर घर बैठे मत्स्य पालन करने के नाम पर लोगों की जमा पूंजी हड़प ली ।