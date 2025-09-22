पूर्व CM अशोक गहलोत बोले- विपक्ष की बातों पर ध्यान दे सरकार, सीएम भजनलाल को दी ये चेतावनी

गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार को अभी डेढ़ वर्ष ही हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जमकर काम करना चाहिए। विपक्ष जो कहता है, उसमें विश्वास होता है और सरकार को चाहिए कि वह उन बातों पर ध्यान दे। भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास जनता से मिलने का समय नहीं है। एक साथ कई योजनाओं का उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन हकीकत में विकास कार्य ठप पड़े हैं। ठेकेदारों और विभागों को भुगतान तक नहीं किया जा रहा है, जिससे काम रुक गए हैं।