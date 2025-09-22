Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

पूर्व CM अशोक गहलोत बोले- विपक्ष की बातों पर ध्यान दे सरकार, सीएम भजनलाल को दी ये चेतावनी

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार को अभी डेढ़ वर्ष ही हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जमकर काम करना चाहिए। विपक्ष जो कहता है, उसमें विश्वास होता है और सरकार को चाहिए कि वह उन बातों पर ध्यान दे।

भीलवाड़ा

Rakesh Mishra

Sep 22, 2025

Former CM Ashok Gehlot CM Bhajanlal Sharma
फाइल फोटो- पत्रिका

भीलवाड़ा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को रेत माफिया, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली और किसानों के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य में कानून-व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि विधायक का आवास भी सुरक्षित नहीं है।

गहलोत ने सोमवार को राजस्थान में भीलवाड़ा में पत्रकारों से कहा कि विधायक के आवास पर लगातार तीन बार चोरी हो चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस और जनता दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अवैध बजरी माफियाओं की ऊपर से नीचे तक सांठगांठ है। बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस तक पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में कपासन में जिस युवक पर हमला हुआ था, उसके पीछे भी भीलवाड़ा के बजरी माफिया बताए जा रहे हैं।

डबल इंजन सरकार पर तंज

गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार को अभी डेढ़ वर्ष ही हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जमकर काम करना चाहिए। विपक्ष जो कहता है, उसमें विश्वास होता है और सरकार को चाहिए कि वह उन बातों पर ध्यान दे। भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास जनता से मिलने का समय नहीं है। एक साथ कई योजनाओं का उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन हकीकत में विकास कार्य ठप पड़े हैं। ठेकेदारों और विभागों को भुगतान तक नहीं किया जा रहा है, जिससे काम रुक गए हैं।

गहलोत ने बिजली नीति पर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी सरकार में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी, लेकिन भाजपा ने नए रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिए। यह जनता के साथ भेदभाव है और नए कनेक्शन तक नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ वायदे करती है, लेकिन लोगों को राहत नहीं देती।

गौ भक्त बनने का नाटक

भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग गौ भक्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असली सेवा कांग्रेस करती है। कांग्रेस सरकार ने ही गौशालाओं को अनुदान दिया था, जबकि अब भाजपा सरकार में यह अनुदान तक पूरा नहीं मिल रहा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि शुरुआत में वायदा किया गया था कि केवल एक स्लैब होगा, लेकिन भाजपा ने कई स्लैब बना दिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वह जब बोलते हैं, तो दुनिया सुनती है। गहलोत ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया और कहा कि विभागों में भुगतान बंद है, ठेकेदार परेशान हैं और विकास कार्य रुक गये हैं। दूसरी ओर विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अखबारों के पन्ने विज्ञापनों से भरे हुए हैं, लेकिन जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा।

आखिर में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कहा कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए और खुफिया व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। हर 15 दिन में रिपोर्ट लेकर यह समझना चाहिए कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, उनमें दम है या नहीं। जिलों में जनता की सुनवाई नहीं हो रही और माफिया का राज चल रहा है। अगर यही हाल रहा तो जनता जवाब देगी।

22 Sept 2025

