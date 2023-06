कटारिया बोले, धारा 370 हटाने व राम मंदिर बनाने के हुए सपने पूरे

भीलवाड़ाPublished: Jun 25, 2023 09:00:34 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के सम्मान में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में सर्व समाज की तरफ से अभिनंदन समारोह हुआ। कार्यक्रम में कटारिया ने कहाकि जनसंघ के जमाने से हम धारा 370 हटाने व राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस पर लोग हमारा मजाक बनाते थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह दोनों कार्य कर दिखाए है। Kataria said, the dreams of removing Article 370 and building Ram temple were fulfilled

असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया

असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पूरे विश्व में महाराणा प्रताप के पराक्रम उनके घोडे चेतक की स्वामी भक्ति, राष्ट्र प्रेम, पन्नाधाय व झाला मन्ना के बलिदान को याद किया जाता है। चित्तौड़ जिले का हमेशा राष्ट्रहित में झुकाव रहा है।