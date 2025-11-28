SIR का चमत्कार, 1200 किमी दूर से तलाश लाया 45 साल पहले लापता हुआ बेटा, मां ने ऐसे की पहचान

45 साल बाद सामने खड़े व्यक्ति को पहचानना परिवार के लिए एक चुनौती थी। हालांकि उदय सिंह ने अपने बचपन की कुछ निजी यादें बताईं, जिससे यकीन हुआ कि सामने उनका ही भाई खड़ा है। लेकिन पहचान की अंतिम पुष्टि सबसे भावुक पल में हुई, जब माँ चुनी देवी रावत ने बेटे के माथे और सीने पर बचपन में लगी चोटों के पुराने घावों के निशान देखे। वर्षों से बेटे की राह देख रही माँ के आँसू नहीं थम पाए, और दोनों गले मिलकर लिपट गए। बेटे की पहचान होते ही पूरे डेढ़ सौ घरों की बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों ने ढोल.नगाड़ों और डीजे के साथ जुलूस निकाला और पारंपरिक तरीके से दूल्हे की तरह घोड़ी पर बिठाकर उदय सिंह का स्वागत किया।