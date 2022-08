Bhilwara Mandi: सोने में ताव, चांदी भी चमकी

सोने व चांदी के भावों में तेजी आई है। दो दिन से इनके भावों में एक हजार रुपए तक की कमी थी। सोने के भावों में 1000 रुपए तक की तेजी आई है। चांदी के भाव भी 400 रुपए प्रतिकिलो तक उछले हैं।

भीलवाड़ा मंडी भाव सोने व चांदी के भावों में तेजी आई है। दो दिन से इनके भावों में एक हजार रुपए तक की कमी थी। सोने के भावों में 1000 रुपए तक की तेजी आई है। चांदी के भाव भी 400 रुपए प्रतिकिलो तक उछले हैं। वहीं तेल व चीनी को छोडकर सभी किराणा के दामों में भी तेजी आई है।

Rise in gold and silver prices in bhilwara