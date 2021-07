नारी शक्ति दिखाएं अपनी ताकत, पुलिस की ले मदद

Show women power, take help of police किसी भी अपराध पर परिवादी महिला तुरंत थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकती है। मोबाइल से टोल फ्री 100 नंबर डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।