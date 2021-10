भाजपा विधायक ने ऐसा क्या कह दिया किया की मच गया बवाल

What did the BJP MLA say that there was a ruckus at bhilwara मांडलगढ़ भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल की जुबान सोमवार को फिसल गई। वायरल वीडियो में खण्डेलवाल यह कहते हुए नजर आ रहे है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार बचाने में सहयोग किया।

भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल की जुबान सोमवार को फिसल गई। उनका कांग्रेस प्रधान के साथ बहस का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो खास चर्चा में है। यह वीडियो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के होडा ग्राम पंचायत में सोमवार को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान का है।

वीडियो में खण्डेलवाल यह कहते हुए नजर आ रहे है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार बचाने में सहयोग किया। हालांकि इस बारे में खण्डेलवाल का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उनकी बात के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वह क्षेत्र में अच्छे काम करवा रहे है, इस लिए उनकी छवि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

विधायक खण्डेलवाल का वायरल वीडियो सोमवार देर शाम से चर्चा में है। बताया गया है कि शिविर में खण्डेलवाल केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे। वीडियो में वह यह कहते नजर आ रहे है कि कोरोना काल में सरकार के नुमाइंदे फाइव स्टार होटलों में ऐश कर रहे थे और जनता की सुध नहीं ले रहे थे।

इसी दौरान कांग्रेस के प्रधान सतीश जोशी ने हंसी ठहाके के बीच टोका और कहा कि थे भी तो हेलीकॉप्टर में गए थे, इस पर खण्डेलवाल की जुबान फिसल गई और वह बोल बैठे की तुम्हे पता नहीं है, तुम्हारी ही सरकार जा रहीथी, उसको बचाने के लिए जा रहे थे। इस पर प्रधान ने तालियों के बीच कि आप का भी बहुत बहुत धन्यवाद व आभार जो कि आपने हमारी सरकार बचाई। खण्डेलवाल ने कांग्रेस प्रधान पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया।