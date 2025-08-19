गांव में सामने आई सनसनीखेज वारदात, हत्या करके शव श्मशान घाट के पास फेंका

धारूहेड़ा। जिले के मनेठी गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां गांव के ही 35 वर्षीय युवक नवीन का शव श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला। मृतक पेशे से वाहन ड्राइवर था। सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत खोल थाना पुलिस को सूचना दी।