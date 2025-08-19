Patrika LogoSwitch to English

भिवाड़ी

गांव में सामने आई सनसनीखेज वारदात, हत्या करके शव श्मशान घाट के पास फेंका

भिवाड़ी से सटे धारूहेड़ा जिले के मनेठी गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के ही 35 वर्षीय युवक का शव श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला।

भिवाड़ी

Santosh Trivedi

Aug 19, 2025

bhiwari crime

धारूहेड़ा। जिले के मनेठी गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां गांव के ही 35 वर्षीय युवक नवीन का शव श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला। मृतक पेशे से वाहन ड्राइवर था। सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत खोल थाना पुलिस को सूचना दी।

शव के पास खून से सना एक पत्थर बरामद

सूचना मिलते ही डीएसपी जोगेंद्र, खोल थाना पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान शव के पास खून से सना एक पत्थर बरामद हुआ, वहीं मृतक के शरीर पर चोटों के स्पष्ट निशान पाए गए।

मृतक के चाचा कृष्ण कुमार ने बताया कि सुबह उन्हें मैसेज आया कि नवीन गिरे हुए हैं। मौके पर जाकर देखा तो वह खून से लथपथ पड़ा था और उसके सिर पर गहरी चोट थी।

सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए

डीएसपी जोगेंद्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों का कहना है रविवार शाम को मेले जाने की कह कर गया था। रात को नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की थी।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रेवाड़ी नागरिक अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है।

