प्रेमानंद महाराज पर पोस्ट के बाद खेसारी लाल यादव की हुई फजीहत! भड़क गए यूजर्स

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने खेसारी लाल यादव के इस पोस्ट को पाखंड बताते हुए उन पर पलटवार किया है। एक यूजर ने लिखा, "जिंदगी भर 'लौंडा नाच' और अश्लील गानों से समाज को बदनाम किया है और अब ज्ञान बांट रहे हैं। अगर सच में सुधार चाहते हैं तो प्रेमानंद महाराज के चरणों में रहिए।" दूसरे ने लिखा, "आपका बाबा प्रेमानंद पर बयान समझदारी भरा है, लेकिन आपकी खुद की छवि के कारण यह विरोधाभासी लगता है। जिसकी कला में फूहड़ता हो, उसका धर्म-नैतिकता पर प्रवचन देना अटपटा है।"