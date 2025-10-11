Video: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ये क्या लिख दिया? दर्द में बोलीं- भगवान मेरी जैसी अभागन…

बता दें कि पवन सिंह ने भी मीडिया के सामने आकर ज्योति सिंह पर चुनाव लड़वाने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि ज्योति सिर्फ और सिर्फ विधायक बनना चाहती है और उन्हें चुनाव लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। सिंगर ने ज्योति सिंह के पिता पर भी आरोप लगाए। सिंगर ने बताया कि ज्योति सिंह के पिता ने उससे कहा था कि बस एक बार बेटी को विधायक बनवा दो…फिर चाहे छोड़ देना।