9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में हर साल बनेंगे 1100 रेलवे कोच, 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी विशाल फैक्ट्री

Rail Coach- मध्यप्रदेश में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हो रही है। 1800 करोड़ रूपए की लागत से बननेवाली इस परियोजना का भूमि-पूजन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

भोपाल

deepak deewan

Aug 09, 2025

1100 railway coaches will be made every year in a 60 hectare factory in MP
1100 railway coaches will be made every year in a 60 hectare factory in MP

Rail Coach- मध्यप्रदेश में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हो रही है। 1800 करोड़ रूपए की लागत से बननेवाली इस परियोजना का भूमि-पूजन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम 10 अगस्त को औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि नई रेल कोच फैक्ट्री में अगले 5 सालों में प्रतिवर्ष 1100 कोच बनाए जाएंगे।

रेल कोच परियोजना में 5 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप और मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहे भोपाल भी खासा लाभान्वित होगा।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Supreme Court's decision on actor Saif Ali Khan's property dispute in Bhopal

ब्रह्मा परियोजना भारत अर्थ मूवर्स का प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि रायसेन जिले के भोपाल की सीमा से सटे ग्राम उमरिया में ब्रह्मा परियोजना (बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग) भारत अर्थ मूवर्स का प्रोजेक्ट है। 60 हेक्टेयर जमीन पर 1800 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से राजधानी भोपाल सहित रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा।

‘ब्रह्मा’ परियोजना पूरी तरह ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगी। संयंत्र में उपयोग होने वाली अधिकांश तकनीक और सामग्री देश में विकसित व निर्मित की जाएगी। यह परियोजना प्रदेश को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उत्पादन क्षमता 5 साल में बढ़कर 1100 कोच प्रतिवर्ष

प्रस्तावित रेल कोच परियोजना में प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष की होगी। 5 साल में यह बढ़कर 1100 कोच प्रतिवर्ष हो जाएगी। रेल कोच की उत्पादन क्षमता को क्रमश: बढ़ाया जाएगा। सीएम मोहन यादव के मुताबिक, यहां विकसित होने वाली तकनीकी क्षमताएं प्रदेश को हाई-स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगी।

ये भी पढ़ें

एमपी को नई स्लीपर वंदेभारत की बड़ी सौगात, तीन राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी प्रीमियम ट्रेन
भोपाल
New sleeper Vande Bharat premium train will connect major cities of three states

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में हर साल बनेंगे 1100 रेलवे कोच, 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी विशाल फैक्ट्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.