एमपी में हर साल बनेंगे 1100 रेलवे कोच, 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी विशाल फैक्ट्री

Rail Coach- मध्यप्रदेश में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हो रही है। 1800 करोड़ रूपए की लागत से बननेवाली इस परियोजना का भूमि-पूजन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम 10 अगस्त को औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि नई रेल कोच फैक्ट्री में अगले 5 सालों में प्रतिवर्ष 1100 कोच बनाए जाएंगे।