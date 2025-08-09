एमपी में हर साल बनेंगे 1100 रेलवे कोच, 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी विशाल फैक्ट्री

Rail Coach- मध्यप्रदेश में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हो रही है। 1800 करोड़ रूपए की लागत से बननेवाली इस परियोजना का भूमि-पूजन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम 10 अगस्त को औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि नई रेल कोच फैक्ट्री में अगले 5 सालों में प्रतिवर्ष 1100 कोच बनाए जाएंगे।
रेल कोच परियोजना में 5 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप और मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहे भोपाल भी खासा लाभान्वित होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि रायसेन जिले के भोपाल की सीमा से सटे ग्राम उमरिया में ब्रह्मा परियोजना (बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग) भारत अर्थ मूवर्स का प्रोजेक्ट है। 60 हेक्टेयर जमीन पर 1800 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से राजधानी भोपाल सहित रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा।
‘ब्रह्मा’ परियोजना पूरी तरह ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगी। संयंत्र में उपयोग होने वाली अधिकांश तकनीक और सामग्री देश में विकसित व निर्मित की जाएगी। यह परियोजना प्रदेश को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
प्रस्तावित रेल कोच परियोजना में प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष की होगी। 5 साल में यह बढ़कर 1100 कोच प्रतिवर्ष हो जाएगी। रेल कोच की उत्पादन क्षमता को क्रमश: बढ़ाया जाएगा। सीएम मोहन यादव के मुताबिक, यहां विकसित होने वाली तकनीकी क्षमताएं प्रदेश को हाई-स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगी।