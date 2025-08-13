Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

सोयाबीन, गेहूं, चावल के गिर जाते दाम, कहां जाता किसान… कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा खुलासा

Shivraj singh- भारत पर अमेरिका के टैरिफ की दुनियाभर में चर्चा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की घोषणा कर चुके हैं।

भोपाल

deepak deewan

Aug 13, 2025

Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan's big disclosure on American tariff
Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan's big disclosure on American tariff- image X

Shivraj singh- भारत पर अमेरिका के टैरिफ की दुनियाभर में चर्चा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की घोषणा कर चुके हैं। टैरिफ की इस अंधाधुंध बढ़ोत्तरी को देश पर अमेरिका के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में दूध-डेयरी उत्पादों और फसलें बेचने की अनुमति चाहते हैं लेकिन इससे देश के किसानों और खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिए केंद्र सरकार इसपर राजी नहीं है। इस संबंध में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारे देश में सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चावल बेचना चाहता है। इसके लिए दबाव डालने टैरिफ थोप रहा है पर केंद्र सरकार देश के किसानों के हितों से समझौता कतई नहीं करेगी।

अमेरिकन टैरिफ को लेकर पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी लोग चिंतित हैं। ऐसे माहौल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने की वजह बताई है। इस संबंध में एमपी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का वीडियो जारी किया है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री देश के किसानों के हितों की हर हाल में रक्षा करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका यहां अपनी फसलें बेचना चाहता है पर सरकार इसकी मंजूरी नहीं देगी।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ​है कि वो चाहते हैं कि उनका सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चावल यहां बेचने दिया जाए।
वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बेहद कम है और उपज ज्यादा होती है। हमारे यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत वहां से बहुत ज्यादा है और अगर उनकी फसल खुलेआम आती, तो हमारे यहां की फसलों के दाम देश में और गिर जाते। किसानों की हालत खराब हो जाती, वे कहां जाते…. इसलिए ये तय किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

एमपी को बड़ी सौगात, 377 नई सड़कों की मिली स्वीकृति, निर्माण प्रक्रिया भी चालू हुई
भोपाल
MP gets approval for 377 new roads

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यूएस के किसानों के पास 10,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर जमीनें हैं। इधर हमारे ज्यादातर किसानों के पास एक एकड़ से लेकर तीन एकड़ तक जमीन है, कई के पास तो सिर्फ आधा एकड़ ही है। ऐसे में क्या यह प्रतिस्पर्धा उचित है? पूरा देश आशंकित था कि क्या होगा? लेकिन हमारी सरकार देश के किसानों के पक्ष में खड़ी रहेगी।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो पोस्ट किया

एमपी बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो पोस्ट किया। अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

टैरिफ को लेकर पूरा देश आशंकित था, आप जानते हैं कि उनके पास (यूएस के किसानों) कितनी जमीन है: 10,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर।

वहीं, हमारे किसानों के पास एक एकड़ से लेकर तीन एकड़ तक जमीन है, कई के पास तो सिर्फ आधा एकड़ है। क्या ये प्रतिस्पर्धा उचित है? पूरा देश आशंकित था कि क्या होगा?

वो चाहते हैं कि उनका सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चावल यहां आए।

वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत कम है और उपज ज्यादा होती है। हमारे यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और अगर ये खुलेआम आता, तो हमारे यहां की फसलों के दाम देश में और गिर जाते।

इसलिए ये तय किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बड़े स्कूल में चली गंदी फिल्म, क्लास में लगी एलईडी स्क्रीन पर पोर्न देखते रहे स्टूडेंट
राजगढ़
Students kept watching porn on LED screen in a big school in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सोयाबीन, गेहूं, चावल के गिर जाते दाम, कहां जाता किसान… कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.