सोयाबीन, गेहूं, चावल के गिर जाते दाम, कहां जाता किसान… कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा खुलासा

Shivraj singh- भारत पर अमेरिका के टैरिफ की दुनियाभर में चर्चा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की घोषणा कर चुके हैं। टैरिफ की इस अंधाधुंध बढ़ोत्तरी को देश पर अमेरिका के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में दूध-डेयरी उत्पादों और फसलें बेचने की अनुमति चाहते हैं लेकिन इससे देश के किसानों और खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिए केंद्र सरकार इसपर राजी नहीं है। इस संबंध में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारे देश में सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चावल बेचना चाहता है। इसके लिए दबाव डालने टैरिफ थोप रहा है पर केंद्र सरकार देश के किसानों के हितों से समझौता कतई नहीं करेगी।