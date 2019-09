अब इस मोबाइल फोन के साथ नहीं कर सकेंगे हवाई सफर, एयर इंडिया ने किया बैन

भोपाल/ अब मध्य प्रदेश समेत देशभर के किसी भी हवाई अड्डे से एप्पल डिवाइस को लेकर यात्री एयर इंडिया के विमानों में सफर नहीं कर पाएंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी एडवाइजरी में एयर इंडिया ने शनिवार को अपने आगामी यात्रियों से इसपर अमल करने का अनुरोध किया है। सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र एयर इंडिया ने इस पब्लिक नोटिस को अपने ट्विटर हेंडल पर जारी किया है। एयर इंडिया ने अपने सभी यात्रियों से इस बात की अपील की है कि, कि वो पुरानी जनरेशन का 15 इंच का Apple Mac Book Pro यात्रा के दौरान अपने साथ लेकर ना आएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि, सुरक्षा कारणों के तहत यात्री का सफर बाधित हो सकता है।

#FlyAI : In view of the advisory by DGCA regarding transportation of affected lithium batteries by Air, we request our Passengers not to carry 15-inch Apple Mac Book Pro (purchased between Sep 2015 – Feb 2017) as checked-in or hand baggage. pic.twitter.com/K0hCxlR43h