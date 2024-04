Bhojshala Survey : मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला सर्वे पर रोक से किया इंकार

Submitted by:

Bhojshala Survey - Supreme Court refuses to ban on Survey- सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है।

Bhojshala Survey - Supreme Court refuses to ban on Survey - एमपी के धार में भोजशाला की सच्चाई जानने के लिए किया जा रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानि एएसआई ASI Survey of Bhojshala का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष अग्रिम सुनवाई की मांग भी कर चुका था पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना करते हुए निर्धारित तिथि पर ही सुनवाई की बात कही थी।